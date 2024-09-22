Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:07, 22 сентября 2024Забота о себе

Названа главная опасность пельменей

Диетолог Волкова: употребление пельменей каждый день может привести к ожирению

Фото: Pixabay

Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению. Такую опасность популярного блюда в беседе с РИА Новости назвала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

По словам специалиста, пельмени, произведенные на заводе, представляют собой ультрапереработанную пищу. «Это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение», — пояснила Волкова.

Разнообразить рацион домашними пельменями безопасно, считает врач. Однако не стоит есть их каждый день при желании сохранить или снизить вес, заключила она.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Сидорова предупредила, что живот может увеличиться на фоне стресса из-за выработки кортизола, но это не единственная причина появления жировых отложений вокруг талии. Она уточнила, что главный фактор появления избыточной массы тела — это переедание. Если же аппетита нет, то и жир накапливаться не будет, заверила врач.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Весь день шла работа». Алаудинов заявил о срыве попытки ВСУ прорваться у Плехова в Курской области

      Трамп рассказал о своем страхе после покушения

      Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ

      Доброволец из Колумбии рассказал про языковой барьер и службу в Курской области

      Многодетная мать рассказала об эвакуации из Курской области

      Названа главная опасность пельменей

      Израильские военные с оружием зашли в офис арабского телеканала в Рамалле

      В Госдуме раскрыли подробности о повестках в осенний призыв

      Экс-советник Кучмы предрек превращение Украины в государство-таран

      Макаревича признали иноагентом из-за обвинений президента в «военных преступлениях»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше