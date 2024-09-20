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14:31, 20 сентября 2024Забота о себе

Врач раскрыла причины появления жира на талии

Эндокринолог Сидорова: живот может увеличиться на фоне стресса из-за переедания

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Живот может увеличиться на фоне стресса из-за выработки кортизола, но это не единственная причина появления жировых отложений вокруг талии, считает врач-эндокринолог Юлия Сидорова. Другие факторы, влияющие на вес, она раскрыла «Газете.Ru».

Сидорова подчеркнула, что понятия «кортизоловый живот» в медицине не существует. Однако, по ее словам, некоторые исследования подтверждают, что кортизол, который вырабатывается при стрессе, действительно способствует накоплению жира в области живота. «Это связано с тем, что висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, имеет больше рецепторов для кортизола», — пояснила врач.

При этом специалист отметила, что гормон является не причиной лишнего веса, а сопутствующим фактором. Она уточнила, что главный фактор появления избыточной массы тела — это переедание. Если же аппетита нет, то и жир накапливаться не будет, заверила врач.

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Сидорова добавила, что помимо питания есть и другие причины появления выпирающего живота. «Одна из них — неправильная осанка. Избыточный изгиб позвоночника вперед (кифоз) или назад (лордоз) изменяет естественное положение внутренних органов и мышц. Это может привести к тому, что живот будет казаться более выпирающим», — считает врач.

Кроме того, по словам эндокринолога, живот может выпирать из-за генетических особенностей или заболеваний. Например, такой симптом бывает при запорах, вздутии живота, синдроме раздраженного кишечника или из-за скопления жидкости в брюшной полости.

Ранее мужчин предупредили об опасности пивного живота. По словам терапевта Заремы Тен, висцеральное ожирение у мужчин является признаком сахарного диабета, нарушения обмена веществ, половой дисфункции.

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      Екатерина Улитина
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