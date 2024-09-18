Мужчин предупредили об опасности пивного живота

Терапевт Зарема Тен назвала пивной живот признаком сахарного диабета

Терапевт, руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен назвала висцеральное ожирение у мужчин признаком сахарного диабета, нарушения обмена веществ, половой дисфункции. Об опасности пивного живота она предупредила в комментарии для РИА Новости.

У мужчин с пивным животом чаще остальных появляются проблемы с обменом веществ, с половыми функциями, развивается атеросклероз, который, в свою очередь, становится причиной тромбозов, инсультов и инфарктов, сказала врач.

«Жир в области талии более характерен для женщин, у мужчин он провоцирует снижение уровня полового гормона тестостерона и увеличению количества эстрогенов, женских половых гормонов, и, соответственно, это приводит к снижению половой функции», — объяснила Тен.

Также у людей с ожирением повышен риск возникновения сахарного диабета, заключила врач.

Ранее эндокринолог Наталья Таныгина назвала малоизвестную причину набора лишнего веса. По ее словам, инфицирование кишечной бактерией Helicobacter pylori влияет на гормональный фон и увеличивает риск ожирения.