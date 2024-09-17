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16:33, 17 сентября 2024Забота о себе

Врач раскрыла малоизвестную причину набора лишнего веса

Эндокринолог Таныгина: бактерии в желудке увеличивают риск ожирения

Фото: Nadzeya Sheima / Shutterstock / Fotodom

Инфицирование кишечной бактерией Helicobacter pylori влияет на гормональный фон и увеличивает риск ожирения, предупредила врач-эндокринолог Наталья Таныгина. Малоизвестную причину набора лишнего веса она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

Таныгина отметила, что хеликобактеры — одни из немногих микроорганизмов, которые приспособились к высокой концентрации соляной кислоты в желудке. По ее словам, там они размножаются, провоцируя язвы, а также влияя на гормональный фон человека. «Продукты жизнедеятельности бактерии вызывают интоксикацию. Она может быть невыраженной и никак не сказываться на жизни человека, однако организм начинает на нее реагировать увеличением уровня инсулина», — пояснила она.

Эндокринолог добавила, что изменение гормонального фона приводит к усилению аппетита, при этом если человек не поест, он испытывает такие же симптомы, как при снижении уровня сахара в крови: сильную слабость, дрожь, головокружение, повышенную потливость. «Набирать жир становится проще, а убрать — гораздо тяжелее», — резюмировала врач.

Специалист отметила, что узнать о наличии в организме бактерий Helicobacter pylori можно с помощью специального теста. По ее словам, он выявляет специфические ферменты, которые указывают на жизнедеятельность микроорганизмов.

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      Екатерина Улитина
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