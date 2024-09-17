Врач предупредила об указывающем на заболевания желудка симптоме

Гастроэнтеролог Шнайдер: частая отрыжка может указывать на заболевания желудка

Частая отрыжка после еды может быть симптомом опасных заболеваний желудка, предупредила гастроэнтеролог Элисон Шнайдер. Ее слова приводит HuffPost.

Врач отметила, что отрыжка является нормальным физиологическим процессом. Обычно она появляется до четырех раз после еды, но, по словам врача, может случаться и чаще, если человек слишком быстро ел, сосал леденцы, пил газировку или любой другой напиток через трубочку.

Шнайдер добавила, что в большинстве случае отрыжка безвредна. По ее словам, указывает на проблемы со здоровьем лишь слишком частая отрыжка, часто сопровождающаяся другими симптомами, такими как вздутие и боль в животе, нарушение пищеварения. «Гастрит может вызывать отрыжку. Иногда это связано с более серьезными заболеваниями, например, с раком желудка», — рассказала гастроэнтеролог.

Еще одной возможной причиной отрыжки Шнайдер назвала язвенную болезнь. Она уточнила, что в этом случае симптом сопровождается острой болью в области живота.

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