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10:25, 13 сентября 2024Забота о себе

Россиянам перечислили опасные последствия длительного дефицита железа

Эндокринолог Островская: игнорирование анемии может привести к гипотиреозу

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Длительное игнорирование анемии — дефицита гемоглобина — может привести к опасным последствиям для здоровья, предупредила эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская. Их врач перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Островская объяснила, что при недостатке гемоглобина нарушается питание и функционирование тканей, а также снижается способность организма к физическим нагрузкам. Последнее, по словам врача, приводит к набору веса. Кроме того, у людей с анемией быстро развивается тахикардия, и они начинают плохо переносить физическую нагрузку.

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Врач добавила, что железо очень важно для синтеза гормонов щитовидной железы, поэтому из-за его хронического дефицита может развиться субклинический гипотиреоз — снижение функций щитовидной железы. «Гормоны щитовидной железы влияют на память, концентрацию внимания, когнитивные функции, теплообмен и поддержку метаболизма в активном состоянии. Другими словами, нормальная функция щитовидной железы будет препятствовать набору веса, в то время как сниженная будет приводить к его набору», — объяснила врач.

Еще одна система, которая страдает от дефицита гемоглобина и в первую очередь железа — репродуктивная, продолжила Островская.

Дело в том, что синтез половых гормонов — очень высокозатратный энергетический процесс, для которого необходимо железо. При хроническом дефиците железа и анемии функции репродуктивных органов неизбежно нарушатся

Елена Островскаяэндокринолог

Ранее терапевт Ольга Сухарева рассказала о неочевидных признаках анемии. К симптомам врач отнесла слабость, недомогание, апатию, выпадение волос, мелькание «мушек» перед глазами, синдром беспокойных ног.

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      Наталья Обрядина
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