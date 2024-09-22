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01:47, 22 сентября 2024Силовые структуры

Названа предварительная причина возгорания бензовоза на заправке Ставрополья

СК: причиной возгорания бензовоза в Ставрополье стала вспышка паров топлива

Кадр: Telegram-канал Shot

Причиной возгорания бензовоза на автозаправочной станции в Ставропольском крае стала вспышка паров топлива. Такую причину в Telegram-канале назвало региональное Следственное управление Следственного комитета России.

«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. Следователь СК России осмотрел место происшествия, назначил ряд судебных экспертиз», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что при возгорании бензовоза на АЗС в Новоселицком округе недалеко от села Журавского пострадал водитель транспортного средства и оператор станции, также был поврежден находившийся рядом автомобиль. Проводится проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В управлении МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что открытое горение на заправке ликвидировано.

О загоревшемся на заправке бензовозе стало известно вечером 21 сентября. Видео опубликовал Telegram-канал «112». По его информации, пламя перекинулось на два автомобиля и постройки АЗС.

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      Марина Совина
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