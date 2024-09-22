Песков рассказал об одержимости Запада войной с Россией «до последнего украинца»

Песков: Запад одержим войной с Россией «до последнего украинца»

Запад одержим идеей воевать с Россией «до последнего украинца». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу «Россия 1».

Так он прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не приведет к эскалации конфликта.

«Они одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость, она проявляется у всех по-разному. У Столтенберга вот таким способом», — сказал Песков.

Он добавил, что идеи Столтенберга разделяют многие политики в Европе, неоднократно делавшие «оголтелые заявления», что не стоит бояться Россию.

Ранее Песков заявил, что для России на данный момент не существует альтернатив победе в специальной военной операции. Он также указал, что Москва намерена проводить спецоперацию до достижения всех поставленных целей.

