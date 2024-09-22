Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:21, 22 сентября 2024Бывший СССР

Песков рассказал об одержимости Запада войной с Россией «до последнего украинца»

Песков: Запад одержим войной с Россией «до последнего украинца»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Запад одержим идеей воевать с Россией «до последнего украинца». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу «Россия 1».

Так он прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не приведет к эскалации конфликта.

«Они одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость, она проявляется у всех по-разному. У Столтенберга вот таким способом», — сказал Песков.

Он добавил, что идеи Столтенберга разделяют многие политики в Европе, неоднократно делавшие «оголтелые заявления», что не стоит бояться Россию.

Ранее Песков заявил, что для России на данный момент не существует альтернатив победе в специальной военной операции. Он также указал, что Москва намерена проводить спецоперацию до достижения всех поставленных целей.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о службе экс-адвоката Пашаева танкистом в зоне СВО. Сослуживцы ни разу не видели его в бою

      Названа возможная причина отравления детей после ужина пельменями

      Называющая себя матерью детей Дурова женщина раскрыла ежемесячные траты

      В России пенсионер заживо сварился в туалете

      Мужчина с экшен-камерой упал с крутой горы и остался жив благодаря дереву

      В Италии отказались одобрить удары западным оружием по территории России

      Отказывающиеся от эвакуации жители Курской области попали на видео

      В США оценили вероятность появления военных баз в Финляндии

      Три четверти французов оказались недовольны Макроном на посту президента

      Российские средства ПВО сбили шесть выпущенных ВСУ авиабомб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше