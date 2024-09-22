В Кремле заявили об отсутствии альтернатив победе в СВО

Песков: у России нет альтернатив победе в СВО на Украине

Для России на данный момент не существует альтернатив победе в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было. Нет альтернативы нашей победе и сейчас», — отметил официальный представитель Кремля, указав, что Москва намерена проводить спецоперацию до достижения всех поставленных целей.

По словам Дмитрия Пескова, у России сейчас появился коллективный враг — страны Запада, которые намерены воевать с РФ до последнего украинца для стратегической и тактической победы. «Идет война, они с нами воюют, они воюют с нами коллективно», — охарактеризовал он текущую ситуацию.

Вместе с тем пресс-секретарь президента уточнил, что на Западе еще остаются «трезвые головы». Они до сих пор продолжают понимать, что значат слова российского лидера, внимательно их анализируют.

Ранее Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, «каких-то очертаний» для его разрешения в настоящее время не прослеживается.