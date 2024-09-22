Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 380 человек

МО РФ: ВСУ в Курской области за сутки потеряли 380 человек и 11 единиц техники

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за минувшие сутки достигли 380 человек и 11 единиц бронетехники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в воскресенье, 22 сентября.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия», — отметили в ведомстве.

При этом общие потери украинской армии за все время боевых действий в Курской области составили более 16 тысяч человек. Кроме того, ВСУ потеряли на этом направлении 126 танков, 57 боевых машин пехоты, а также 95 бронетранспортеров и 795 боевых бронированных машин.

В Минобороны РФ также рассказали об ударах российских войск по резервам ВСУ в Сумской области. Они располагались в населенных пунктах в 13 районах по всему региону.