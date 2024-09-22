Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 22 сентября 2024Россия

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 380 человек

МО РФ: ВСУ в Курской области за сутки потеряли 380 человек и 11 единиц техники

Фото: Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за минувшие сутки достигли 380 человек и 11 единиц бронетехники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в воскресенье, 22 сентября.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия», — отметили в ведомстве.

При этом общие потери украинской армии за все время боевых действий в Курской области составили более 16 тысяч человек. Кроме того, ВСУ потеряли на этом направлении 126 танков, 57 боевых машин пехоты, а также 95 бронетранспортеров и 795 боевых бронированных машин.

В Минобороны РФ также рассказали об ударах российских войск по резервам ВСУ в Сумской области. Они располагались в населенных пунктах в 13 районах по всему региону.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль отверг свою причастность ко взрывам пейджеров в Ливане

      Дворкович отказался проводить заседание FIDE по возвращению россиян

      Потери ВCУ с начала нападения на Курскую область оценили

      Стало известно о повышении пенсий нескольким группам граждан с 1 октября

      Военный эксперт назвал особенности запрошенных Украиной у Запада истребителей

      Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 380 человек

      У жителя подмосковного города стала слезать кожа после выпитого алкоголя

      Российские военные ударили по позициям ВСУ около 20 населенных пунктов в Курской области

      Россиянка описала отдых в Сочи за 200 тысяч фразой «много денег было потрачено впустую»

      Вооруженные силы России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше