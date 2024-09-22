Появление истребителей ВВС ФРГ в небе над Балтикой объяснили

Истребители ВВС Германии подняли в небо над Балтикой из-за Су-35 и Су-30 России

Задействованные в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Eurofighter были подняты в небо якобы из-за военных самолетов России. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщили ВВС ФРГ.

21 сентября силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии. По данным ВВС, в небе были замечены сразу пять российских самолетов — один Су-35 и четыре Су-30. Воздушные судна летели без полетного плана, а их транспондеры были выключены, добавили представители ФРГ.

В Минобороны России подчеркивали, что все полеты военной авиации осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Неделей ранее ВВС ФРГ уже информировали о поднятых в воздух над Балтикой истребителях Eurofighter из-за Ту-142 и Су-30 России. Они сопроводили российские военные самолеты,.

