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17:59, 22 сентября 2024Мир

Появление истребителей ВВС ФРГ в небе над Балтикой объяснили

Истребители ВВС Германии подняли в небо над Балтикой из-за Су-35 и Су-30 России

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Задействованные в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Eurofighter были подняты в небо якобы из-за военных самолетов России. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщили ВВС ФРГ.

21 сентября силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии. По данным ВВС, в небе были замечены сразу пять российских самолетов — один Су-35 и четыре Су-30. Воздушные судна летели без полетного плана, а их транспондеры были выключены, добавили представители ФРГ.

В Минобороны России подчеркивали, что все полеты военной авиации осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Неделей ранее ВВС ФРГ уже информировали о поднятых в воздух над Балтикой истребителях Eurofighter из-за Ту-142 и Су-30 России. Они сопроводили российские военные самолеты,.

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      Лилиана Набиуллина
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