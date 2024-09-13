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22:29, 13 сентября 2024Мир

Истребители ВВС Германии подняли в воздух из-за российских военных самолетов

Истребители ВВС Германии подняли в небо над Балтикой из-за Ту-142 и Су-30 России

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Eurofighter, участвующие в миссии Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, подняли в воздух над Балтикой из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-30. Об этом ВВС ФРГ сообщили в соцсети X.

«Сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге с авиабазы Лааге и с аэродрома Лиелварде в Латвии из-за российских самолетов, которые летели без плана полета и сигнала транспондера», — говорится в публикации. Уточняется, что истребители ФРГ сопроводили российские самолеты.

Ранее истребители ВВС Германии заметили неподалеку от российской границы. Отмечается, что три самолета Eurofighter выполнили маневры в районе финской деревни Хосио, расположенной в 180 километрах от российской границы.

До этого Польша подняла в небо авиацию якобы из-за действий России на Украине. Утверждается, что Варшава приняла «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши».

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      Маргарита Пименова
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