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20:01, 7 сентября 2024Мир

Немецкие истребители заметили неподалеку от российской границы

Bild: истребители ВВС Германии заметили вблизи от российской границы

Фото: George Calin / Reuters

Истребители ВВС Германии заметили неподалеку от российской границы. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Три самолета Eurofighter выполнили маневры в районе финской деревни Хосио, расположенной в 180 километрах от российской границы. После дозаправки они вернулись на базу ВВС в Рованиеми.

В маневрах также были задействованы два военно-транспортных борта А-400М и 30 человек личного состава бундесвера.

4 апреля 2023-го года Финляндия официально вступила в НАТО, став 31-м членом Североатлантического альянса.

Ранее в Финляндии заявили, что НАТО стоит на пороге возможной эскалации из-за конфликта на Украине. Альтернативой негативному сценарию может стать поиск мирного урегулирования, отметили там.

Настало их время!
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      Алан Босиков
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