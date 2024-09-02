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22:02, 2 сентября 2024Мир

В Финляндии озвучили сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ

Профессор Малинен: НАТО стоит перед выбором из-за тяжелой ситуации ВСУ на фронте

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

На фоне тяжелой ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль восточной линии фронта НАТО стоит перед выбором между эскалацией и урегулированием конфликта. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

«Похоже, что крах восточного фронта ВСУ ускоряется. Это означает, что мы приближаемся к решающей точке войны: безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения», — отметил он.

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что строящееся заграждение на российско-финской границе будет повышено на полметра. В июле стало известно, что строительство забора на границе РФ и Финляндии завершится в 2026 году.

При этом ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не будет размещать ядерное оружие НАТО на своей территории. Он опроверг информацию о размещении боеголовок, несмотря на роль ядерного оружия в силах сдерживания альянса.

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      Марина Совина
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