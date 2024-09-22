Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову поздравление в честь дня рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В ней говорится, что в России президента Туркмении знают как последовательного сторонника развития отношений стратегического партнерства с Москвой. Путин пожелал Бердымухамедову здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

«Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня — на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе», — говорится в телеграмме.

21 сентября Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем независимости республики. В поздравительном послании Путин отметил, что будущее развитие союзнических и дружественных отношений России и Армении соответствует коренным интересам народов стран.