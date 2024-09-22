Раненый боец СВО ползком спасся от дронов ВСУ

RT опубликовал кадры спасения раненого российского бойца от дронов ВСУ

Раненый российский боец с позывным Грек ползком спасся от атакующих его дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее кадры публикует телеканал RT.

Военный находился в окопе, по которому наносились удары, у него были повреждены обе ноги и рука. Чтобы спастись, Греку пришлось проползти сто метров. В это время за ним наблюдали товарищи и поддерживали его по радиосвязи. «Можно потерять автомат, но рацию нельзя. По рации мы тебя выведем. Без рации, но с автоматом — тебе конец», — обратился к раненому командир отряда «Шторм» Белый.

Ранее раненый российский боец провел три недели в блиндаже в зоне специальной военной операции и выжил. Он попал под атаку беспилотников ВСУ и получил осколочные ранения руки и ног, после чего смог добраться до блиндажа, где наложил повязки и жгуты.