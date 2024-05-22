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23:41, 22 мая 2024Россия

Раненый российский боец провел три недели в блиндаже и выжил

Мэр Махачкалы Умавов: боец из Дагестана выжил, проведя 21 день в блиндаже

Боец из Дагестана Гаджимурад Казанбиев провел три недели в блиндаже в зоне специальной военной операции (СВО) и выжил. Об этом сообщил мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

Как рассказал Умавов, в феврале 2024 года военный попал под атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника и получил осколочные ранения руки и ног. После этого он смог добраться до блиндажа, где наложил повязки и жгуты. «Раненый боец РФ выжил, проведя 21 день в блиндаже почти без еды и воды в 15-градусный мороз», — добавил глава Махачкалы.

Ранее российские истребители Су-30СМ уничтожили безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Уточняется, что по итогам операции были уничтожены все катера ВСУ.

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      Маргарита Пименова
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