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18:29, 22 мая 2024Россия

Российские истребители уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море

Минобороны России заявило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российские истребители Су-30СМ уничтожили безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Экипажи получили данные от операторов средств наблюдения об обнаружении безэкипажных катеров противника в одном из морских районов», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в результате операции были уничтожены все катера противника.

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Один из летчиков назвал уничтожение подобных катеров сложной задачей из-за размеров цели, которую трудно обнаружить на фоне моря. Военнослужащий также отметил, что на прицеливание во время выполнения маневров отводятся доли секунды.

Ранее российское оборонное ведомство показало видеозапись уничтожения морских дронов ВСУ. На кадрах видно, что беспилотные катера обстреливают как с бортов кораблей, так и с вертолетов. Затем на видео демонстрируется один из подбитых объектов противника, охваченный пламенем.

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      Никита Абрамов
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