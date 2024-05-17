Минобороны показало видеозапись уничтожения морских дронов ВСУ в Черном море

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских морских дронов

Минобороны России показало видеозапись уничтожения морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Материалы размещены в Telegram-канале министерства.

На кадрах видно безэкипажные катера (БЭК) ВСУ под огнем российских военнослужащих. Дроны обстреливают как с бортов кораблей, так и с вертолетов. Затем на видео демонстрируется один из подбитых БЭК, охваченный пламенем.

В ночь на пятницу, 17 мая, украинские войска осуществили одну из самых массовых атак на российские регионы с применением беспилотников. Одним из подвергшихся атаке регионов был Крым.

Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских БЭК. Также были опубликованы кадры с выброшенным на берег катером. На нем установлена авиационная ракета Р-73.