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17:29, 17 мая 2024Россия

Минобороны показало видеозапись уничтожения морских дронов ВСУ в Черном море

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских морских дронов

Минобороны России показало видеозапись уничтожения морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Материалы размещены в Telegram-канале министерства.

На кадрах видно безэкипажные катера (БЭК) ВСУ под огнем российских военнослужащих. Дроны обстреливают как с бортов кораблей, так и с вертолетов. Затем на видео демонстрируется один из подбитых БЭК, охваченный пламенем.

В ночь на пятницу, 17 мая, украинские войска осуществили одну из самых массовых атак на российские регионы с применением беспилотников. Одним из подвергшихся атаке регионов был Крым.

Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских БЭК. Также были опубликованы кадры с выброшенным на берег катером. На нем установлена авиационная ракета Р-73.

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      Алан Босиков
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