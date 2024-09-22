Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:38, 22 сентября 2024Бывший СССР

Реакцию эстонцев на переписывание истории оценили

Дипломат Салимуллин раскрыл отношение эстонцев к попыткам переписать историю

Фото: Cloudy Design / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на попытки властей Эстонии переписать историю, многие граждане этой страны чтят память советских воинов, которые освобождали республику от фашистской оккупации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах РФ в Эстонии Ленара Салимуллина.

Такое заявление дипломат сделал в связи с 80-летием освобождения Таллина от фашистской оккупации. Действующие власти Эстонии пытаются предать подвиг красноармейцев забвению, однако многие жители республики продолжают с глубоким почтением относиться к этой дате, считает он.

Общим долгом стран является уважение к памяти героев-освободителей, дал понять спикер. Сотрудники посольства 22 сентября приедут на Таллинское военное кладбище, где вместе с представителями соотечественных организаций проведут церемонию возложения цветов к памятнику воину-освободителю, рассказал он. После этого в посольстве пройдет встреча с ветеранами.

Ранее стало известно об отказе осудить эксгумацию Эстонией тел советских воинов. Салимуллин указал на отсутствие реакции от международных структур в ответ на призывы России дать правовую оценку «безнравственным действиям руководства Эстонии». При этом российское посольство продолжает осуществлять уход за объектами советского военно-мемориального наследия, находящимися в республике.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      В России осудили раскопки могил советских воинов в Эстонии. Действия страны назвали вандализмом

      Франция направила спецназ для борьбы с беспорядками на Мартинике

      Миранчук забил за «Атланту» во втором матче подряд

      США запретят использование ПО из России в некоторых автомобилях

      Российский полковник призвал выделить дроны в отдельный род войск

      Реакцию эстонцев на переписывание истории оценили

      Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

      Макаревич назвал унижающим достоинство его внесение в реестр иноагентов

      На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в одной из областей

      Еще один ребенок не выжил после ужина пельменями и курицей в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше