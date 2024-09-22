Дипломат Салимуллин раскрыл отношение эстонцев к попыткам переписать историю

Несмотря на попытки властей Эстонии переписать историю, многие граждане этой страны чтят память советских воинов, которые освобождали республику от фашистской оккупации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах РФ в Эстонии Ленара Салимуллина.

Такое заявление дипломат сделал в связи с 80-летием освобождения Таллина от фашистской оккупации. Действующие власти Эстонии пытаются предать подвиг красноармейцев забвению, однако многие жители республики продолжают с глубоким почтением относиться к этой дате, считает он.

Общим долгом стран является уважение к памяти героев-освободителей, дал понять спикер. Сотрудники посольства 22 сентября приедут на Таллинское военное кладбище, где вместе с представителями соотечественных организаций проведут церемонию возложения цветов к памятнику воину-освободителю, рассказал он. После этого в посольстве пройдет встреча с ветеранами.

Ранее стало известно об отказе осудить эксгумацию Эстонией тел советских воинов. Салимуллин указал на отсутствие реакции от международных структур в ответ на призывы России дать правовую оценку «безнравственным действиям руководства Эстонии». При этом российское посольство продолжает осуществлять уход за объектами советского военно-мемориального наследия, находящимися в республике.