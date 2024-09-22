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07:14, 22 сентября 2024Мир

Стало известно об отказе осудить эксгумацию Эстонией тел советских воинов

Дипломат Салимуллин: мировое сообщество глухо к призывам России

Фото: РИА Новости

Международные структуры не реагируют на призывы России правовую оценку действиям Эстонии по раскопкам и эксгумации останков советских воинов. Об этом РИА Новости заявил временный поверенных в делах России в Таллине Ленар Салимуллин.

«Профильные международные структуры остаются глухи к многочисленным призывам России дать надлежащую правовую оценку безнравственным действиям руководства Эстонии», — заявил российский дипломат.

Салимуллин отметил, что в таких условиях российские посольство в Эстонии «продолжает кропотливую работу по уходу за сохраняющимися в республике объектами советского военно-мемориального наследия», символизирующие общую победу над нацизмом.

Ранее Салимуллин назвал раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии актом вандализма, который направлен на пересмотр итогов Второй мировой войны. По словам Салимуллина, эстонские власти в том числе покусились на Таллинское военное кладбище, где захоронены 38 советских военнослужащих.

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      Марина Совина
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