В России назвали вандализмом раскопки могил советских воинов в Эстонии

Дипломат Салимуллин: раскопки могил советских воинов в Эстонии — акт вандализма

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил РИА Новости, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии — это акт вандализма, направленный на пересмотр итогов Второй мировой войны.

Салимуллин указал на стремление премьер-министра Эстонии Кристена Михала избавиться от монументов красноармейцам, которые «ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев».

«Тенденцией последнего времени стала эксгумация останков нашедших здесь упокоение борцов с "коричневой чумой". Новости о подобных бесчинствах появляются с прискорбной регулярностью», — рассказал собеседник агентства.

По словам Салимуллина, эстонские власти в том числе покусились на Таллинское военное кладбище: прах 38 захороненных там советских военнослужащих «был кощунственно поднят из-под земли, а плиты с их именами демонтированы».

«Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны», — заключил российский дипломат.

Ранее посольство России направило ноту в Министерство иностранных дел Эстонии из-за эксгумации останков красноармейцев. В дипмиссии заявили, что начавшийся в деревне Тсоору Выруского уезда перенос тел советских солдат противоречит взятым Таллином обязательствам в рамках Женевской конвенции.