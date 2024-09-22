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21:41, 22 сентября 2024Путешествия

Рейс из ОАЭ в Россию задержали на 12 часов из-за перегрева двигателя

Mash: рейс из ОАЭ в Москву задержали на 12 часов из-за неисправности двигателя

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Рейс из Абу-Даби в Москву задержали на 12 часов из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пассажиры российской авиакомпании рассказали, что должны были вылететь во Внуково в 8:30 утра. Однако, по предварительной информации, рейс был задержан из-за перегрева двигателя самолета.

По их словам, сотрудники авиакомпании обещали оперативно устранить неисправность или обеспечить прибытие из Москвы другого самолета. В настоящий момент пассажиров вызывают по фамилиям, чтобы начать размещать в отеле.

Ранее пассажирский самолет экстренно сменил курс и совершил вынужденную посадку в другом городе. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, который вылетел из Москвы в 7:05 17 сентября и следовал в Минеральные Воды. Рейс перенаправили в Волгоград.

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      Маргарита Пименова
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