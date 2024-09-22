Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:51, 22 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили о подорожании туров за рубеж к Новому году

Mash: стоимость новогодней поездки на Мальдивы обойдется в 490 тысяч на двоих

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

К Новому году стоимость отдыха за границей увеличится минимум на 30 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Таиланд и Мальдивы. Так, цены на отдых в четырехвездочном отеле на Пхукете с 17 декабря будут начинаться от 250 тысяч за двоих (за пять ночей). С 29 декабря тур той же продолжительностью по этому же направлению будет стоить уже от 427 тысяч.

На Мальдивах ценник еще выше: неделя отдыха по этому направлению с 18 декабря обойдется в 336 тысяч на двоих, а ближе к празднику цены взлетят уже до 490 тысяч.

Наиболее доступным направлением эксперты назвали Египет. До 20 декабря восемь ночей по этому направлению будут стоить от 171 тысячи за двоих, а ближе к новогодней ночи — от 202 тысяч при тех же условиях.

Речь идет о ценах, установленных на сегодняшний день, уточнили эксперты. При этом каждый месяц стоимость будет увеличиваться, предупредили они.

Ранее стало известно, что лидером по количеству поездок россиян летом 2024 года стала Турция: на нее пришлось 49 процентов всех визитов из РФ. Также в тройку самых популярных стран вошли Китай и Египет. Возросла и популярность Таиланда: этим летом туристы из России посещали эту страну на 63 процента чаще.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили по-новому бороться с буллингом в школах

      Умер озвучивший персонажа в «Свинке Пеппе» актер

      Легкомоторный самолет жестко приземлился в Подмосковье

      Калужский Минкульт заступился за Лолиту Милявскую перед неравнодушной горожанкой

      В США ответили на мнение украинцев об ударах по России фразой «нам плевать»

      В Молдавии прошел марш против проевропейского курса властей

      Россиян предупредили о подорожании туров за рубеж к Новому году

      Усик отреагировал на победу Дюбуа над Джошуа

      Геймеры назвали «кончеными тварями» разработчиков Hamter Kombat за раздачу токенов

      На Украине назвали критической ситуацию на левобережье Купянска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше