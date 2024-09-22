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06:01, 22 сентября 2024Путешествия

Россиянам рассказали об изменении цен на туры в новогодние праздники

Anex Tour: туры на новогодние праздники подешевели до 10 процентов

Фото: Sihasakprachum / Shutterstock / Fotodom

С прошлого года цены на зарубежные туры в новогодние праздники подешевели в среднем до 10 процентов, сообщили «Ленте.ру» аналитики Anex Tour. В компании рассказали, как за год изменился спрос и стоимость путешествий.

Сравнивая среднюю стоимость новогодних праздников, мы видим, что в этом году есть небольшое снижение, не более 10 процентов в зависимости от направления

пресс-служба Anex Tour

«Однако учитывая, что бронирования активно идут ближе к датам, ситуация может измениться. По приоритетам у туристов отели четыре и пять звезд как в этом, так и в прошлом году. По России в этом году увеличилось бронирование четырехзвездочных отелей на новогодние каникулы. По продолжительности тура в среднем выбирают семь — девять дней, по России чуть меньше — четыре — пять дней», — отметили там.

Список пяти самых популярных направлений с прошлого года не поменялся. Это по-прежнему Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Россия.

«Таиланд по праву занимает лидирующую позицию. Направление уже давно стало круглогодичным и пользуется спросом у туристов. В последнее время, поддерживая тенденцию в туризме в целом, популярностью у туристов пользуются отели не столько три звезды, а уже четыре и пять звезд. Многие объекты размещения начинают предлагать различные услуги для своих гостей, многие провели глобальную реновацию», — рассказали в компании.

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Значительно выросла популярность Египта. Сейчас инфраструктура там активно развивается и открывается отелей премиального уровня, отметили в компании.

«Важно отметить, что все вышеперечисленные изменения поддерживаются и на государственном уровне. По статистике за последний год мы видим увеличение спроса на премиальное размещение и выбор индивидуальных услуг даже в рамках стандартного пакетного тура», — объяснили аналитики.

Ранее стало известно, что россияне стали тратить меньше денег на курортах Турции.

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      Варвара Кошечкина
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