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18:15, 20 сентября 2024Путешествия

Россияне стали тратить меньше денег на курортах Турции

Российские туристы в Турции стали реже выходить из отелей и тратить деньги

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские туристы стали реже выходить из отелей и тратить меньше денег на рестораны и магазины на курортах Турции. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По словам директора по продажам интернет-магазина туров Travelata.ru Александра Лира, соотечественники выбирают размещение с типами питания «все включено» и «ультра все включено». В 2024 году такой вариант отдыха предпочли 67 процентов туристов, воспользовавшихся интернет-магазином.

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Желание запретить формат «все включено» в Турции объясняют тем, что местные рестораны, магазины и небольшие гостиницы, несмотря на растущий турпоток, перестали зарабатывать на туристах и могут обанкротиться, добавили в РСТ. Лира пояснил, что у отдыхающих в отелях «все включено» нет другого выбора, поскольку цены на отдых в Турции за год выросли на 23 процента и достигли отметки в 226 тысяч рублей за тур. При этом цены в ресторанах с 2022 года увеличились в пять и более раз.

«Неудивительно, что отдыхающие предпочитают оплачивать питание заранее и не тратиться на месте», — заключил эксперт.

Ранее эксперт по туризму Саваш Даш заявил, что Турция начала терять туристическую привлекательность из-за «взлетевших в космос» цен. По его мнению, гиперинфляция в стране спровоцировала значительное повышение расходов туристического сектора.

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      Алина Черненко
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