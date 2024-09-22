Россиянка описала отдых в Сочи за 200 тысяч фразой «много денег было потрачено впустую»

Российская туристка потратила на отдых в Сочи около 200 тысяч рублей и была разочарована поездкой. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Стоило ли это того? Абсолютно нет. Очень много денег было потрачено впустую, и наши ожидания не оправдались», — такими фразами описала свой опыт читательница издания по имени Елизавета, добавив, что туристам, которые собираются в Сочи, важно знать, куда ехать и в каких отелях останавливаться.

Первую часть отпуска россиянка с молодым человеком провели в пятизвездочном отеле Sea Galaxy Hotel Congress & Spa в самом центре города. Елизавета рассказала, что там им не понравились завтраки. Из-за болезни туристы не могли ходить к шведскому столу и заказывали их в номер.

«В итоге нам приносили по два круассана, сырно-колбасную нарезку и небольшую тарелочку фруктов. Разумеется, это разочаровало, ведь оплаченные деньги ушли в никуда», — посетовала автор отзыва.

Кроме того, Елизавету не впечатлил отдых в Красной Поляне, поскольку из-за непогоды там было почти все закрыто. «На протяжении всего пути на подъемниках все развлечения были недоступны, а сама туристическая площадка была намного меньше, чем в прошлом году, поэтому особо не разгуляешься», — отметила она.

Туристка также пожаловалась, что на конную прогулку им тоже не удалось попасть, потому что по указанному на официальном сайте телефону оператор их «в открытую послал».

Ранее другая российская туристка съездила на машине в Сочи и призналась, что каждый из четырех дней отдыха был испорчен. Она пояснила, что не увидела «элементы роскоши» в городе, который славится дорогой жизнью.

