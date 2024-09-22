Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:26, 22 сентября 2024Россия

Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ

Минобороны России: беспилотники «Южной» группировки уничтожили укрытие ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения беспилотной авиации «Южной» группировки уничтожили укрытие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов (выстрел осколочный гранатометный, — прим. "Ленты.ру")», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами беспилотник преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения.

Ранее десантники на одном из участков устроили засаду ВСУ в Курской области, уничтожив технику и бойцов. Операторами ударных беспилотников был уничтожен мотовездеход с экипажем, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль западного производства, а также поражена и обездвижена БМП ВСУ с личным составом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Весь день шла работа». Алаудинов заявил о срыве попытки ВСУ прорваться у Плехова в Курской области

      Трамп рассказал о своем страхе после покушения

      Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ

      Доброволец из Колумбии рассказал про языковой барьер и службу в Курской области

      Многодетная мать рассказала об эвакуации из Курской области

      Названа главная опасность пельменей

      Израильские военные с оружием зашли в офис арабского телеканала в Рамалле

      В Госдуме раскрыли подробности о повестках в осенний призыв

      Экс-советник Кучмы предрек превращение Украины в государство-таран

      Макаревича признали иноагентом из-за обвинений президента в «военных преступлениях»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше