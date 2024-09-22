Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ

Подразделения беспилотной авиации «Южной» группировки уничтожили укрытие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов (выстрел осколочный гранатометный, — прим. "Ленты.ру")», — рассказали в Минобороны.
В ведомстве добавили, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами беспилотник преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения.
Ранее десантники на одном из участков устроили засаду ВСУ в Курской области, уничтожив технику и бойцов. Операторами ударных беспилотников был уничтожен мотовездеход с экипажем, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль западного производства, а также поражена и обездвижена БМП ВСУ с личным составом.