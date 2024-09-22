Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 22 сентября 2024Россия

Российские средства ПВО сбили шесть выпущенных ВСУ авиабомб

Минобороны РФ: средства ПВО сбили шесть авиабомб Hammer и снарядов HIMARS

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть управляемых авиабомб Hammer и столько же реактивных снарядов HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам в воскресенье, 22 сентября, сообщило Минобороны (МО) РФ.

Кроме того, согласно сводке, Российская армия уничтожила две зенитные управляемые ракеты С-200, которые были переделаны ВСУ для стрельбы по наземным целям. Также ПВО уничтожила более 100 беспилотников.

Ранее с российском МО сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о службе экс-адвоката Пашаева танкистом в зоне СВО. Сослуживцы ни разу не видели его в бою

      Названа возможная причина отравления детей после ужина пельменями

      Называющая себя матерью детей Дурова женщина раскрыла ежемесячные траты

      В России пенсионер заживо сварился в туалете

      Мужчина с экшен-камерой упал с крутой горы и остался жив благодаря дереву

      В Италии отказались одобрить удары западным оружием по территории России

      Отказывающиеся от эвакуации жители Курской области попали на видео

      В США оценили вероятность появления военных баз в Финляндии

      Три четверти французов оказались недовольны Макроном на посту президента

      Российские средства ПВО сбили шесть выпущенных ВСУ авиабомб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше