Минобороны РФ: средства ПВО сбили шесть авиабомб Hammer и снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть управляемых авиабомб Hammer и столько же реактивных снарядов HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам в воскресенье, 22 сентября, сообщило Минобороны (МО) РФ.

Кроме того, согласно сводке, Российская армия уничтожила две зенитные управляемые ракеты С-200, которые были переделаны ВСУ для стрельбы по наземным целям. Также ПВО уничтожила более 100 беспилотников.

Ранее с российском МО сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.