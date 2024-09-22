Российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины

ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины

Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 22 сентября.

Сообщается, что ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктурные объекты, обеспечивающие работы военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 141 районе.

Также в Минобороны отметили, что ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей.

Для этих целей российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию и беспилотные летательные аппараты.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по позициям ВСУ в районе города Сумы. Сообщалось, что в результате атаки была уничтожена пусковая установка HIMARS.