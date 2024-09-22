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12:11, 22 сентября 2024Россия

Российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины

ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины

Кадр: Telegram-канал ««Минобороны России»»

Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 22 сентября.

Сообщается, что ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктурные объекты, обеспечивающие работы военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 141 районе.

Также в Минобороны отметили, что ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей.

Для этих целей российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию и беспилотные летательные аппараты.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по позициям ВСУ в районе города Сумы. Сообщалось, что в результате атаки была уничтожена пусковая установка HIMARS.

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