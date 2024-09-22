Командир БТГР «Ахмат» сообщил об уничтожении штаба ВСУ у границ Курской области

Российская авиация уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ Курской области, заявил РИА Новости командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) «Ахмат» с позывным «Каштан».

Он отметил, что этот удар на несколько дней частично оставил подразделения без регулярной координации. Собеседник агентства заявил, что российские военные активно применяют фугасные авиабомбы (ФАБы) в Курской области и наносят точные авиаудары по выявленным целям ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в Курской области на позиции украинских сил. Было нанесено поражение 10 группировкам — формированиям трех механизированных бригад ВСУ, а также трем бригадам территориальной обороны, двум десантно-штурмовым, одной танковой и бригаде Нацгвардии.