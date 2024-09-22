Российских туристов заперли на пароме в Южной Корее

Посольство разбирается в ситуации с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами

Российские туристы оказались заперты на пароме в Южной Корее — местные власти отказали им во въезде в страну. В ситуации разбирается российское посольство, рассказали ТАСС в дипломатической миссии в Сеуле.

На данный момент российской стороной устанавливаются контакты с местными органами власти. В посольстве РФ пытаются получить у них разъяснения по сложившейся ситуации.

Как сообщает портал Vl.ru, несколько десятков прибывших из Владивостока в Республику Корея туристов заперли в тесных каютах до обратного рейса. Один из оказавшихся на пароме туристов рассказал, что им предстоит пробыть взаперти 4-5 дней. По его словам, условия жизни здесь не очень гуманны — люди спят на татами и гуляют всего по 10 минут в день.

«К чему могли придраться, даже не знаю. Но большинство тех, кого развернули, это граждане России — мусульмане, а также узбеки и таджики», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что семья шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана подвергается гонениям в Южной Корее.