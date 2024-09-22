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15:22, 22 сентября 2024Путешествия

Российских туристов заперли на пароме в Южной Корее

Посольство разбирается в ситуации с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские туристы оказались заперты на пароме в Южной Корее — местные власти отказали им во въезде в страну. В ситуации разбирается российское посольство, рассказали ТАСС в дипломатической миссии в Сеуле.

На данный момент российской стороной устанавливаются контакты с местными органами власти. В посольстве РФ пытаются получить у них разъяснения по сложившейся ситуации.

Как сообщает портал Vl.ru, несколько десятков прибывших из Владивостока в Республику Корея туристов заперли в тесных каютах до обратного рейса. Один из оказавшихся на пароме туристов рассказал, что им предстоит пробыть взаперти 4-5 дней. По его словам, условия жизни здесь не очень гуманны — люди спят на татами и гуляют всего по 10 минут в день.

«К чему могли придраться, даже не знаю. Но большинство тех, кого развернули, это граждане России — мусульмане, а также узбеки и таджики», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что семья шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана подвергается гонениям в Южной Корее.

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      Анастасия Алимпиева
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