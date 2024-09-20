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10:45, 20 сентября 2024Спорт

В России рассказали о подвергающейся гонениям семье Виктора Ана в Южной Корее

Гуляев рассказал о подвергающейся гонениям семье Виктора Ана в Южной Корее
Виктор Ан

Виктор Ан. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Семья шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана подвергается гонениям в Южной Корее. Об этом ТАСС рассказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», — заявил Гуляев. Он добавил, что у российской стороны остается связь с Аном, однако он попросил не приглашать его на работу в страну.

Ан получил российское гражданство в 2011 году. Будучи трехкратным олимпийским чемпионом в составе южнокорейской сборной, спортсмен позже завоевал еще три золотые медали, уже защищая цвета российского флага. Спортсмен завершил карьеру в 2020 году.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных атлетов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Алексей Гусев
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