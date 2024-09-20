В России рассказали о подвергающейся гонениям семье Виктора Ана в Южной Корее

Гуляев рассказал о подвергающейся гонениям семье Виктора Ана в Южной Корее

Семья шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана подвергается гонениям в Южной Корее. Об этом ТАСС рассказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», — заявил Гуляев. Он добавил, что у российской стороны остается связь с Аном, однако он попросил не приглашать его на работу в страну.

Ан получил российское гражданство в 2011 году. Будучи трехкратным олимпийским чемпионом в составе южнокорейской сборной, спортсмен позже завоевал еще три золотые медали, уже защищая цвета российского флага. Спортсмен завершил карьеру в 2020 году.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных атлетов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.