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09:46, 22 сентября 2024Россия

Российский полковник призвал выделить дроны в отдельный род войск

Полковник Ходаренок: нужно выделить БПЛА в отдельный род войск ВС России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Беспилотники (БПЛА) необходимо выделить в России в отдельный род войск, считает полковник Михаил Ходаренок. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Во многих войсковых соединениях, которые находятся вне зоны СВО, данные подразделения БЛА полностью укомплектованы военнослужащими срочной службы. Многие штатные подразделения БЛА не имеют на вооружении необходимого имущества для выполнения боевых задач», — сообщил Ходаренок.

По его словам, на этом фоне командиры отправляют подготовленных бойцов подразделений дронов в штурмовые и другие подразделения для выполнения боевых задач, которые не связаны с их изначальной специализацией. Это негативно сказывается на боеспособности Вооруженных сил России, уверен специалист.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины с целью нарастить потенциал ВСУ по использованию беспилотников и роботизированных воздушных, морских и наземных систем.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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