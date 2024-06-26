Для беспилотников создали отдельный род войск в ВСУ

Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ опубликован на сайте лидера страны.

Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 июня 2024 года. Целью является наращивание потенциала ВСУ по использованию беспилотников и роботизированных воздушных, морских и наземных систем.

«Поддержать внесенное предложение о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода войск», — утверждается в указе. Также предлагается внести соотвествующие изменения в структуру ВСУ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности страны произвести миллион дронов. По его словам, промышленность Украины готова реализовать заявление Зеленского.