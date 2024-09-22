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11:14, 22 сентября 2024Россия

Российский волонтер рассказал о словах поддержки от украинцев

Представитель Народного Фронта: волонтеры получают с Украины слова поддержки

Фото: Таисия Воронцова /  РИА Новости

Некоторые украинцы шлют российским волонтерам слова поддержки ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя гуманитарной миссии молодежного крыла Народного Фронта Никиту Киосева.

На Украине много людей, которые «ждут Россию», уточнил спикер. По его словам, они «осознают и понимают, что происходит».

Слова поддержки периодически поступают в том числе от жителей Киева и Днепропетровска, добавил Киосев. Часть сообщений приходит через соцсети, уточнил он.

Ранее стало известно об ударе российских войск по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Сумы. В результате была уничтожена пусковая установка HIMARS. Она располагалась в населенном пункте Шапошниково, находящемся в 10 километрах от областного центра. Также были уничтожены ее расчеты и два автомобиля охранения.

Также в селе Хмелевка Сумской области на Украине 20 сентября была повреждена критическая инфраструктура. О каких ее объектах идет речь, оперативное командование ВСУ не уточняло.

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