Российское посольство прокомментировало подрыв автомобиля сопровождения посла в Пакистане

Посольство РФ: подрыв машины в Пакистане был точечной атакой на полицейских

Подрыв автомобиля сопровождения делегации посла России в Пакистане был точечной атакой на полицейских, сотрудники дипведомств не являлись целью преступников. Таким образом российское посольство прокомментировало RT произошедшее.

«По информации пакистанских источников, это действительно было самодельное взрывное устройство», — указали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что машина сопровождения делегации, в которой находился посол России Альберт Хорев, подорвалась на мине в Пакистане.

По данным российской дипмиссии, члены дипломатического корпуса не пострадали, однако есть раненые среди сотрудников полиции. До подрыва автомобиля на мине Хорев в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва.