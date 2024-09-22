Авто, сопровождающее посла РФ Хорева, подорвалось на мине

Автомобиль сопровождения делегации, в котором находился посол России Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане. Об этом сообщила российская дипмиссия.

По данным российской дипломатической миссии, члены дипломатического корпуса не пострадали, однако есть раненые среди сотрудников полиции. До подрыва автомобиля на мине Хорев в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном торгово-промышленной палатой Исламабада.

«По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения», — говорится в сообщении дипмиссии.

По данным Geo TV, по меньшей мере один сопровождавший российского посла полицейский погиб, еще четверо получили ранения.

В полиции назвали цель подрыва

Министерство иностранных дел сообщило, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство. Целью атаки был именно кортеж с иностранными дипломатами, в числе которых был и российский посол. Отмечается, что в настоящее время все дипломаты находятся в безопасности и направляются в Исламабад.

В сентябре возобновились вооруженные столкновения между правящим в Афганистане радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и Пакистаном на границе государств в провинции Хост. Военные с обеих сторон задействовали тяжелые вооружения.

4 сентября стало известно о столкновении талибов и пакистанских пограничников, которые использовали легкие и тяжелые вооружения во время боев. Согласно данным источников, причиной для конфликта стало возведение афганской стороной форпостов в районе спорной границы между государствами.

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В Пакистане ожидают визита Мишустина

15-16 октября в Пакистане запланировано проведение саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как заявила официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч, принимающая сторона ждет российского премьер-министра Михаила Мишустина и надеется на его участие в заседании совета глав правительств государств-членов объединения.

Совет глав правительств государств-членов ШОС, в котором сейчас председательствует Пакистан, проведет заседание в середине октября. Мы ожидаем, что все члены ШОС будут присутствовать на этой встрече, приглашения были направлены главам правительств стран-членов организации. Мы ждем визита российского премьер-министра и его участия в заседании совета Мумтаз Захра Балоч официальный представитель МИД Пакистана

При этом в конце августа стало известно, что боевики запрещенной в Пакистане «Армии освобождения Белуджистана» пытались сорвать проведение саммита.