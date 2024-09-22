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18:37, 22 сентября 2024Мир

Сопровождавший посла России в Пакистане полицейский погиб из-за взрыва мины

Полицейский, сопровождавший посла России, погиб из-за взрыва мины в Пакистане

Кадр: Geo Television

Сопровождавший посла России в Пакистане Альберта Хорева полицейский погиб из-за взрыва мины. Об этом сообщает Geo TV.

Сообщается, что бомба с дистанционным управлением была нацелена на полицейский фургон, охранявший колонну иностранных послов, направлявшихся в Малам Джабба из района Сват в Хайбер-Пахтунхве. Полиция заявила, целью нападения была группа иностранных дипломатов, в результате чего один офицер погиб и еще четверо получили ранения.

В составе делегации также были представители Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и других стран. Все послы остались невредимы.

Ранее стало известно о подрыве машины сопровождения российского посла в Пакистане. Сообщается, что российский посол до этого принимал участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва.

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      Илья Таксюр
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