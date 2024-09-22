Шиитские группировки из Ирака атаковали Израиль

Шиитские группировки из Ирака рассказали об ударах по северу и югу Израиля

Радикальные группировки шиитского «Исламского сопротивления в Ираке» атаковали территорию Израиля ракетами и беспилотниками. Об этом заявлено в их сообщении, которое транслирует РИА Новости.

«Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали в воскресенье утром при помощи беспилотников жизненно важную цель на оккупированных территориях», — рассказали представители группировок о своих ударах.

Атакам подверглись территории на севере и юге страны. Тем не менее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что все ракеты и беспилотники, запущенные со стороны Ирака, были перехвачены, не достигнув своих целей.

Ранее сегодня об очередном ударе по Израилю заявили в радикальном ливанском движении «Хезболла». Согласно их сообщению, был атакован промышленный комплекс в городе Хайфе на севере страны.