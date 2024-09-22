«Хезболла» рассказала об ударе по промышленному комплексу Израиля

Движение «Хезболла» заявило об ударе по промышленному комплексу Израиля в Хайфе

Радикальное движение «Хезболла» нанесло удар по израильскому промышленному комплексу в городе Хайфе на севере страны. Об этом заявили в пресс-службе организации, передает РИА Новости.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-1", "Фади-2" и "Катюшами" по военно-промышленному комплексу "Рафаэль", расположенному в Звулуне на севере Хайфы», — рассказали представители движения.

В заявлении подчеркнуто, что удары нанесены в ответ на «бойню», которую Израиль устроил ранее на этой неделе. 17-18 сентября израильская разведка «Моссад» смогла организовать подрыв пейджеров, радиостанций и других устройств на территории Ливана, более четырех тысяч человек были ранены. Затем «Хезболла» и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обменялись ракетными ударами.

Утром ЦАХАЛ зафиксировал более 100 ракет, запущенных с ливанской территории в сторону Израиля. В северных районах страны звучали сирены.