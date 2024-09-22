Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:51, 22 сентября 2024Экономика

США запретят использование ПО из России в некоторых автомобилях

Reuters: США решили запретить использование ПО из России и Китая на ряде авто

Фото: Andrew Kelly / Reuters

США решили запретить использование оборудования и программного обеспечения (ПО) из России и Китая на ряде автомобилей. Об этом сообщили источники Reuters.

Предварительно, отказаться от ПО российского и китайского производства планируется в транспортных средствах, где есть доступ к интернету и системам навигации, а также в тех автомобилях, которые подключены к специальной системе обеспечения безопасности на дорогах V2X — она собирает данные о других машинах и пешеходах на дорогах в радиусе 300 метров для выявления опасностей.

США, помимо этого, также готовятся ввести запрет на тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи с транспортными средствами.

Ранее США заявили о подготовке к возможности войны с Китаем к 2027 году. Из Навигационного плана начальника штаба ВМС США адмирала Лизы Франкетти следует, что к этому времени американские ВМС планируют избавиться от задержек в ремонте кораблей, подводных лодок и самолетов, ускоренно оснащать флот дронами и беспилотными судами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России осудили раскопки могил советских воинов в Эстонии. Действия страны назвали вандализмом

      Франция направила спецназ для борьбы с беспорядками на Мартинике

      Миранчук забил за «Атланту» во втором матче подряд

      США запретят использование ПО из России в некоторых автомобилях

      Российский полковник призвал выделить дроны в отдельный род войск

      Реакцию эстонцев на переписывание истории оценили

      Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

      Макаревич назвал унижающим достоинство его внесение в реестр иноагентов

      На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в одной из областей

      Еще один ребенок не выжил после ужина пельменями и курицей в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше