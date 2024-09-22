США запретят использование ПО из России в некоторых автомобилях

Reuters: США решили запретить использование ПО из России и Китая на ряде авто

США решили запретить использование оборудования и программного обеспечения (ПО) из России и Китая на ряде автомобилей. Об этом сообщили источники Reuters.

Предварительно, отказаться от ПО российского и китайского производства планируется в транспортных средствах, где есть доступ к интернету и системам навигации, а также в тех автомобилях, которые подключены к специальной системе обеспечения безопасности на дорогах V2X — она собирает данные о других машинах и пешеходах на дорогах в радиусе 300 метров для выявления опасностей.

США, помимо этого, также готовятся ввести запрет на тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи с транспортными средствами.

Ранее США заявили о подготовке к возможности войны с Китаем к 2027 году. Из Навигационного плана начальника штаба ВМС США адмирала Лизы Франкетти следует, что к этому времени американские ВМС планируют избавиться от задержек в ремонте кораблей, подводных лодок и самолетов, ускоренно оснащать флот дронами и беспилотными судами.