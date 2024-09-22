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14:37, 22 сентября 2024Экономика

Стало известно о повышении пенсий нескольким группам граждан с 1 октября

Финансист Балынин: в России с 1 октября у бывших военных вырастут пенсии

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

У нескольких категорий граждан в России с 1 октября вырастут пенсии, рассказал в беседе с «Российской газетой» доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

В первую очередь выплаты увеличат бывшим военным, отметил эксперт. Кроме того, это коснется сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и Федеральной службы безопасности. Индексация составит 5,1 процента.

Помимо указанных групп россиян, пенсии увеличат тем, кто отметил 80-летие в сентябре. Со следующего месяца такие россияне будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также рассказала о повышении пенсий военнослужащим. «Для примера, для военнослужащих средняя пенсия после индексации составит порядка 42 тысяч рублей. Увеличение произойдет в среднем на 600-650 рублей», — поделилась депутат.

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      Анастасия Алимпиева
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