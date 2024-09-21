Россиянам назвали срок ближайшей индексации пенсий

Депутат Бессараб: с 1 октября будут проиндексированы пенсии военнослужащим

Ближайшая индексация пенсий коснется военнослужащих, анонсировала в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1 процента. Для примера, для военнослужащих средняя пенсия после индексации составит порядка 42 тысяч рублей. Увеличение произойдет в среднем на 600-650 рублей», — поделилась депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что внесет в нижнюю палату законопроект о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии. Он отметил, что первая версия документа не получила поддержки среди коллег, но идея становится все более актуальной из-за повышенной инфляции.

До этого сообщалось, что в России с 2025 года пенсии будут индексироваться по новым правилам — не один, а два раза в год. На повышение выплат могут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности.

