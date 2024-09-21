Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:30, 21 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали срок ближайшей индексации пенсий

Депутат Бессараб: с 1 октября будут проиндексированы пенсии военнослужащим

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Ближайшая индексация пенсий коснется военнослужащих, анонсировала в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1 процента. Для примера, для военнослужащих средняя пенсия после индексации составит порядка 42 тысяч рублей. Увеличение произойдет в среднем на 600-650 рублей», — поделилась депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что внесет в нижнюю палату законопроект о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии. Он отметил, что первая версия документа не получила поддержки среди коллег, но идея становится все более актуальной из-за повышенной инфляции.

До этого сообщалось, что в России с 2025 года пенсии будут индексироваться по новым правилам — не один, а два раза в год. На повышение выплат могут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов сообщил о побеге 60 украинских военных в Курской области. Командование ВСУ безуспешно пыталось их вернуть

      Россиянам назвали срок ближайшей индексации пенсий

      В российском городе объявили эвакуацию после падения обломков БПЛА

      На одной из барных улиц Санкт-Петербурга появится музей СВО

      На Западе сообщили о переброске США дополнительных сил на Аляску

      Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры на отказ в снятии статуса иноагента

      Беспилотники сбили в российском регионе

      Глава МИД Венесуэлы сообщил о встрече с послом России в Каракасе

      В Краснодарском крае сообщили об атаке беспилотников

      В России назвали возможный срок завершения украинского конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше