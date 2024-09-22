Стало известно о закрытии аэропортов двух городов России из-за угрозы БПЛА

SHOT: аэропорты Волгограда и Астрахани закрывали из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорты Волгограда и Астрахани в ночь на 22 сентября были закрыты из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По его данным, из-за угрозы атаки дронов вводился план «Ковер». Аэропорт Волгограда, в частности, не принимал и не отправлял рейсы с 1:40 по местному времени (совпадает с московским). Из-за этого были задержаны два рейса — на прилет и вылет. Часом ранее закрыли аэропорт Астрахани — там вовремя не вылетели три рейса.

Опасность атаки БПЛА была снята около пяти часов утра. По данным Минобороны, над Астраханской областью сбили один беспилотник .

В ночь на 22 сентября всего над Россией силы ПВО сбили 15 беспилотников. Как отчитались в Минобороны, шесть БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре — над Ростовской областью, два над Курской, по одному — над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.