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12:36, 22 сентября 2024Путешествия

Стало известно о закрытии аэропортов двух городов России из-за угрозы БПЛА

SHOT: аэропорты Волгограда и Астрахани закрывали из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Аэропорты Волгограда и Астрахани в ночь на 22 сентября были закрыты из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По его данным, из-за угрозы атаки дронов вводился план «Ковер». Аэропорт Волгограда, в частности, не принимал и не отправлял рейсы с 1:40 по местному времени (совпадает с московским). Из-за этого были задержаны два рейса — на прилет и вылет. Часом ранее закрыли аэропорт Астрахани — там вовремя не вылетели три рейса.

Опасность атаки БПЛА была снята около пяти часов утра. По данным Минобороны, над Астраханской областью сбили один беспилотник .

В ночь на 22 сентября всего над Россией силы ПВО сбили 15 беспилотников. Как отчитались в Минобороны, шесть БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре — над Ростовской областью, два над Курской, по одному — над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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