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05:34, 22 сентября 2024Мир

Трамп рассказал о своем страхе после покушения

Трамп обеспокоился безопасностью своей семьи после покушения
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, на которого покушались дважды за два месяца, признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи. Его слова приводит ТАСС.

Трамп рассказал о своем страхе после покушения и сообщил, что обеспокоился безопасностью своих близких. Политик уточнил, что его ощущения вызваны риторикой его соперника на выборах — вице-президента Камалы Харрис и Демократической партии.

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», — признался он.

15 сентября на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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