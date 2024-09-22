Трамп обеспокоился безопасностью своей семьи после покушения

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, на которого покушались дважды за два месяца, признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи. Его слова приводит ТАСС.

Трамп рассказал о своем страхе после покушения и сообщил, что обеспокоился безопасностью своих близких. Политик уточнил, что его ощущения вызваны риторикой его соперника на выборах — вице-президента Камалы Харрис и Демократической партии.

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», — признался он.

15 сентября на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).