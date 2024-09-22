Тысячи жителей Парижа вышли на протесты против нового правительства

В Париже тысячи человек вышли на протесты против нового правительства Макрона

Более тысячи человек вышли на демонстрацию в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эммануэля Макрона и его решением назначить Мишеля Барнье премьер-министром. Об этом пишет ТАСС.

Протест организовали партии левых, а также молодежные и феминистские организации. Митингующие призывали Макрона к отставке, выражая недовольство назначением премьера — выходца из партии республиканцев, которая показала низкий результат на недавних парламентских выборах.

По данным агентства, обстановка на манифестации была спокойная. В общей сложности в субботу, 21 сентября, по всей Франции прошли порядка 50 демонстраций.

Ранее во Франции утвердили новый состав правительства после нескольких недель напряженных консультаций. Новым главой МИД стал министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро, который сменил на этом посту Стефана Сежурне из президентской партии, Брюно Ретайо займет пост главы МВД, а Дидье Миго возглавит Верховный комитет по транспарентности общественной жизни.