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22:17, 21 сентября 2024Мир

Во Франции утвердили новый состав правительства

Во Франции утвердили новый состав правительства спустя несколько недель

Фото: Pixabay

Во Франции утвердили новый состав правительства после нескольких недель напряженных консультаций. Окончательный список министров огласил глава администрации президента страны Алекси Колер, передает ТАСС.

Новым главой МИД стал министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро, который сменил на этом посту Стефана Сежурне из президентской партии. Пост министра Вооруженных сил Франции и по делам ветеранов по-прежнему останется за Себастьеном Лекорню.

Новым главой МВД Франции будет Брюно Ретайо, который является главой сенатской фракции партии «Республиканцы». Министром юстиции назначен глава Верховного комитета по транспарентности общественной жизни Дидье Миго.

Ранее Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента президента республики Эммануэля Макрона. Как сообщает газета le Parisien, с предложением о выдвижении Макрону импичмента выступила левая коалиция «Непокорившаяся Франция».

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      Марина Совина
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