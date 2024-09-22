Украина начала переговоры о поставках двух новых типов истребителей

Умеров: Украина ведет переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter

Руководство Украины ведет переговоры со своими западными партнерами о поставках еще двух новых типов истребителей — Gripen и Eurofighter. Об этом рассказал министр обороны страны Рустем Умеров, передает УНИАН.

«Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут...», — отметил он.

Страны Запада уже обещали поставить для Вооруженных сил Украины американские F-16 и французские Mirage-2000, напомнил Умеров. При этом первые уже поступили в страну, в конце августа сообщалось о крушении одного из переданных самолетов.

О возможности передачи шведских истребителей Gripen говорили еще летом 2022 года, но в следующем году власти Швеции не смогли одобрить их поставку, поскольку скандинавская страна сама в них нуждалась. Однако в сентябре этого года министр обороны Пол Йонсон упоминал их вероятную передачу, когда анонсировал новый пакет военной помощи.