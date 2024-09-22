Аналитик Меркурис: у Запада есть лишь два выхода из украинского конфликта

Западные страны должны понять, что им не удастся победить в конфликте на Украине. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, Запад стоит перед выбором между ограниченным поражением и глобальной катастрофой, которая станет следствием прямой конфронтации с Россией. При этом аналитик отметил, что во втором случае все человечество окажется под угрозой. «Таков реальный выбор», — подытожил он.

Ранее Меркурис допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может признать поражение в конфликте и пойти на переговоры с Россией. Он указал на большие потери украинской армии, предположив, что в течение ближайших недель или месяцев глава государства может заявить о неспособности продолжать боевые действия.