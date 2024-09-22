Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:04, 22 сентября 2024Мир

В Британии назвали два варианта завершения конфликта на Украине

Аналитик Меркурис: у Запада есть лишь два выхода из украинского конфликта

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Западные страны должны понять, что им не удастся победить в конфликте на Украине. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, Запад стоит перед выбором между ограниченным поражением и глобальной катастрофой, которая станет следствием прямой конфронтации с Россией. При этом аналитик отметил, что во втором случае все человечество окажется под угрозой. «Таков реальный выбор», — подытожил он.

Ранее Меркурис допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может признать поражение в конфликте и пойти на переговоры с Россией. Он указал на большие потери украинской армии, предположив, что в течение ближайших недель или месяцев глава государства может заявить о неспособности продолжать боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Автомобиль российской дипмиссии подорвался в Пакистане. Появилась информация о погибших

      Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией

      Названа причина смерти трех детей в Красноярском крае

      В Британии назвали два варианта завершения конфликта на Украине

      «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» в матче РПЛ

      Вертолет Ми-28НМ уничтожил скопление украинской техники в Курской области

      После разгрома могилы Маслякова на кладбище усилили меры безопасности

      Трамп отказался участвовать в президентских выборах в случае проигрыша в 2024 году

      Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на приграничный российский регион

      «Манчестер Сити» на 98-й минуте спасся от поражения в матче АПЛ с «Арсеналом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше